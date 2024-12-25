В ХМАО водитель грузовика выехал на встречку и спровоцировал смертельную аварию

Накануне, 24 декабря, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошла трагедия: «Nissan» столкнулся с грузовиком «Volvo». В результате ДТП водитель легковушки и его пассажиры погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте, водитель грузовика получил травмы. По предварительным данным, 52-летний водитель «Volvo», при движении допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Nissan», под управлением 67-летнего мужчины. От удара большегруз съехал в кювет», – передают в источнике.

По данному факту возбуждено уголовное дело.