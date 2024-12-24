Губернатор Югры отметил, что более половины бюджета уйдет на социальные нужды

Губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Послании отметил, что 68% расходов регионального бюджета на 2025 год будут направлены на социальную сферу. По его словам, эти вложения оправданы высокими результатами.

«Деньги немалые, но результаты их оправдывают. Каждый третий житель Югры получает меры поддержки. Доступность дошкольного образования – стопроцентная. Дополнительным образованием охвачено более 95 процентов детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Более 35 тысяч молодых людей обучается по программам среднего профессионального образования, более 20 тысяч – высшего», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Он также отметил, что почти 60 процентов жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом»