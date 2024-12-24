В результате ДТП в Югре пострадала пенсионерка

Накануне, 23 декабря, на трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель «Kia» не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«23 декабря около 17:00 на 111 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», 32-летний водитель «Kia», по предварительным данным, допустил занос автомобиля с последующим съездом в левый придорожный кювет и опрокидыванием», – передают в источнике.

В результате аварии пострадала 71-летняя пассажирка.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, два человека получили травмы.