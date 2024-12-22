Естественный прирост населения в Югре сократился

За январь-октябрь 2024 года в Югре родилось 15 756 детей, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Тюменьстат.

«Число умерших составило 9 493 человека, что на 7,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В расчете на одну тысячу населения число умерших увеличилось с 6,1 до 6,5 ‰», – говорится в сообщении.

Естественный прирост населения сократился на 10,1% и составил 6 263 человека.

За этот же период зарегистрировано 8 611 браков и 7 817 разводов. На 100 браков приходится 91 развод, что выше прошлогоднего показателя.