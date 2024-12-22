Сургутские врачи удалили кисту яичника с 5,5 литрами жидкости

Гинекологи Сургутской городской клинической больницы успешно провели сложную операцию 19-летней пациентке, удалив кисту яичника диаметром 26 см. Девушку доставила скорая помощь из Лянтора с сильными болями внизу живота, рассказали в Депздраве Югры.

Еще во время беременности, на третьем триместре, у молодой женщины обнаружили кисту размером 9 см. Однако из-за риска для плода хирургическое вмешательство было отложено. После родов обследование показало, что образование увеличилось до 26 см, полностью заняв брюшную полость.

Запланированная операция не успела состояться – сильные боли потребовали срочного хирургического вмешательства. Из-за больших размеров кисты и риска осложнений операция проводилась открытым методом. Хирурги удалили кисту, аспирировав 5,5 литров жидкости, и провели ревизию органов брюшной полости. Яичник удалось сохранить, что позволило сохранить репродуктивную функцию.

Сейчас пациентка находится на этапе послеоперационной реабилитации, чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке под наблюдение участкового врача.