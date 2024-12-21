Сегодня, 21 декабря, дорожники Югры отмечают 30-летие создания дорожного департамента администрации ХМАО, правопреемником которого стало КУ «Управление автомобильных дорог Югры». За эти годы в округе построили и реконструировали 2 658 километров автодорог, сообщает издание «ugra-news.ru».

«Дорожное хозяйство в Югре – отрасль, которой регион по праву гордится. За 30 лет истории Управления автомобильных дорог Югры построено и реконструировано 2 658 километров дорог, в том числе почти 130 километров федеральных трасс», – указали в сообщении.

Кроме того, отремонтировано 2 390 региональных и межмуниципальных дорог и около 250 километров федеральных дорог.

«Это – большая работа государственного заказчика, которая в корне изменила состояние дорожно-транспортного каркаса автономного округа, кардинально повысив комфорт и безопасность передвижения», – отметили в ведомстве.

Лишь в 2024 году в Югре отремонтировали 211 км автодорог, а построили и реконструировали – 27 км.