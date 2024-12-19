Она состоится в рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума» при поддержке правительства Югры

Югра примет в следующем году конференцию для педагогов музыкальных школ из разных регионов России — участники смогут повысить свой профессиональный уровень и обменяться опытом. Мероприятие пройдет в рамках «Музыкальной мастерской Юрия Розума» при поддержке правительства ХМАО. Первая такая встреча состоялась в этом году на Ямале, участие в ней приняли 130 преподавателей из семи регионов страны.

Ежегодный проект по развитию музыкального образования проводится в ХМАО с 2018 года. Он помогает педагогам региональных школ искусств повысить профессиональный уровень, а юным музыкантам дает возможность побывать на уроках признанных мастеров. В этом году в мастер-классах приняли участие более 100 учеников и педагогов Центра искусств для одаренных детей Севера.

Занятия для юных талантов по фортепиано, флейте, домре и вокалу провели эксперты из ведущих творческих вузов России. Финальным аккордом стал открытый концерт в центре «Югра-классик», где ребята выступили на одной сцене с народным артистом России Юрием Розумом. А 23 декабря мастер-классы и предновогодний концерт впервые пройдут в поселке Салым.

«Большая миссия нашей «Музыкальной мастерской» — это создание равных возможностей для талантливых детей. Мы ездим по небольшим городам и селам, в том числе отдаленным, среди которых и Тарко-Сале, и Ноябрьск, и Тазовский, теперь к списку добавился Салым в ХМАО-Югре. Живущие там дети точно так же, как и жители мегаполисов, заслуживают интересных мастер-классов и больших фестивалей», — отметил народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.

В этом году проект в целом охватил более тысячи детей и преподавателей из 14 населенных пунктов страны - в том числе Югры, Ямала и Москвы. Ученики и педагоги музыкальных школ смогли побывать на мастер-классах по игре на музыкальных инструментах, вокалу, композиторскому мастерству и современным методикам преподавания. Открытые концерты классической музыки посетили более 3000 жителей регионов, в том числе поселений Крайнего Севера.

«Создание эффективной системы выявления и поддержки талантов наших детей – одна из национальных целей, определенных Президентом России, и приоритет для Правительства Югры. Мы стремимся создать равные условия для реализации творческого потенциала детей и молодежи. «Музыкальная мастерская Юрия Розума» – это еще одна возможность для наших ребят погрузиться в мир искусства», — уверен губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

Реализовать проект по музыкальному образованию в регионах России помогает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Поддержка работы с талантливыми детьми — важная миссия: это не только вклад в творческий потенциал, занятия музыкой развивают интеллект и воображение, которые нужны в любой сфере, считает директор программы Ярина Сугакова.

«Наша цель – вдохновить и заинтересовать детей, создать необходимые возможности там, где их недостаточно. Работа с педагогами – ключевой элемент нашей системы культурно-образовательных проектов. Именно они ежедневно работают с детьми, и мы помогаем им, собирая и передавая лучшие методики преподавания», - рассказала она.

В Югре «Музыкальную мастерскую» поддерживает «Газпромнефть-Хантос».Такие образовательные проекты позволяют развивать творческий потенциал подрастающего поколения, вдохновлять молодежь, отметил генеральный директор предприятия Дмитрий Колупаев. Он подчеркнул, что формат занятий соответствует логике социальных инвестиций компании, которая стремится делать жизнь в городах насыщеннее и интереснее.

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» – ежегодный проект по развитию музыкального образования. Мастерские проводятся в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Оренбургской, Омской областях и Москве. С 2017 года в проекте приняли участие более 12,5 тысяч учеников музыкальных школ, их педагогов и поклонников классической музыки.