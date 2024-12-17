Жители Югры стали чаще обращаются к психологам в интернете

Жители Югры стали почти в два раза чаще обращаться к онлайн-сервисам по подбору психологов. Трафик на таких ресурсах вырос на 92% по сравнению с прошлым годом. А время, которое пользователи проводят на таких платформах, увеличилось на 12%. Такие данные получили аналитики МегаФона на основе обезличенного объема трафика на соответствующие тематические ресурсы.

Наибольший интерес к психотерапии проявляют люди в возрасте от 25 до 44 лет – они используют 66% всего трафика на эти ресурсы. Далее следуют югорчане 45-54 года (15%), а на третьем месте оказались молодые люди 18-24 лет и подростки 14-17 лет с показателями 8% и 7%.

«Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины. На югорчанок приходится 71% интернет-трафика подобных ресурсов. При этом среди мужчин услуги врачевателей душ наиболее популярны у молодых людей 25-34 лет (32% от всего «мужского» трафика)», – указали в сообщении.

Чаще всего югорчане ищут психологов весной и осенью, особенно в апреле, октябре и ноябре.