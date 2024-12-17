Курьеры по-прежнему остаются дефицитными кадрами в ХМАО

Сегодня, 17 декабря, в России отмечают неофициальный праздник − День курьера. К этой дате аналитики hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, что спрос на курьеров в ХМАО за год вырос на 87%.

«В ХМАО было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее», − говорится в сообщении.

В целом по Уралу работодатели разместили более 23,5 тысяч вакансий для сотрудников доставки − рост составил 68%. Лидерами по увеличению числа предложений для курьеров стали Курганская область (+268%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+133%) и Челябинская область (+97%).

Зарплатные предложения для курьеров в ХМАО заметно выше среднего уровня по региону. Если медианная зарплата сейчас составляет 85 207 рублей, то для сотрудников доставки компании готовы платить от 54 600 до 98 200 рублей.

Несмотря на рост количества предложений, курьеры остаются дефицитными кадрами: на одну вакансию в Югре приходится лишь 2,2 резюме потенциальных кандидатов при норме от четырех.