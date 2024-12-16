В Югре иномарка столкнулась со снегоуборочной техникой

Накануне, 15 декабря, на автодороге «Сургут − Когалым» 36-летняя женщина за рулем Volkswagen выехала на встречку, где врезалась в снегоуборочную технику. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:50 минут на 104 км автодороги «Сургут-Когалым» в Сургутском районе, 36-летняя женщина, управляя «Volkswagen», по предварительным данным, потеряла контроль над автомобилем, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с транспортным средством «Isuzu», под управлением 46-летнего водителя», − говорится в сообщении.

В результате аварии автоледи и двое ее пассажиров, одному из которых 11 месяцев, получили травмы.

Всего за выходные, с 14 по 15 декабря, в Югре зарегистрировали шесть ДТП, в которых пострадали десять человек, в том числе один ребенок.