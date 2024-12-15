Врачи Югры внедрили новую методику защиты от внезапной сердечной смерти

Врачи кардиодиспансера Сургута начали применять новую технологию установки подкожных имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД), которые помогают пациентам с высоким риском внезапной сердечной смерти. Первые три операции успешно провели для жителей Пыть-Яха, Нижневартовска и Сургута, сообщил директор Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

«ИКД – это небольшой, но высокотехнологичный гаджет, который круглосуточно контролирует работу сердца. Он подает разряд только в критических ситуациях – при остановке, резком замедлении или нарушении сердечного ритма. По сути, это персональная скорая помощь, всегда находящаяся рядом», – говорится в источнике.

Новейшая технология позволяет размещать электроды к сердцу, обходя кровеносные сосуды. Это значительно снижает риск инфекционных осложнений и ускоряет восстановление после операции.