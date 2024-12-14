На загородной автодороге Югры погиб водитель

Накануне вечером, 13 декабря, на автодороге «Сургут – Нижневартовск» погиб водитель после того, как в его машину с полосы встречного движения врезалась «Нива». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 22:40 на 156 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», в Нижневартовском районе, 36-летний водитель «Лада Нива», по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris», под управлением 40-летнего мужчины», – говорится в сообщении.

Водитель Hyundai скончался до приезда скорой медицинской помощи, его пассажира и водителя «Нивы» с травмами доставили в медицинское учреждение.

Ранее в ХМАО при ДТП пострадал неопытный водитель.