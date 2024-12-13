В ХМАО обсудили готовность четырех объектов здравоохранения

Четыре медицинских учреждения ХМАО планируют достроить к концу 2024 года. Готовность этих объектов обсудили на окружном штабе по капстроительству, сообщил Стройкомплекс Югры в своих соцсетях.

«К новому году ожидается и сдача поликлиники в пгт Кондинском. Здесь уже заканчивают «косметические» процедуры, ведут пусконаладочные работы. На декабрь 2024 также запланирован ввод врачебной амбулатории в поселке Красноленинском Ханты-Мансийского района. В здании завершают внутреннюю отделку и наладку инженерных систем для установки нового оборудования. На другом объекте Ханты-Мансийского района подрядчики ведут работы ударными темпами. Здание участковой больницы с круглосуточным мини-стационаром в поселке Кедровый планируют сдать к концу года», ‒ указали в сообщении.

Два медучреждения достраивают в Сургуте ‒ станцию скорой помощи и станцию переливания крови. Подрядчик обещает сдать второй объект в следующем феврале.

Ранее мы писали о том, что станция скорой помощи находится на финальной стадии готовности.

«Стационар в Урае – долгожданный и очень важный объект для жителей муниципалитета. В проекте учтены современные операционные, первоклассное оборудование и комфортные помещения для обслуживания пациентов. Внешне объект почти готов к эксплуатации, но стационар в нем сможет начать работу в следующем июле, а весь комплекс необходимых работ завершат к концу 2025», ‒ добавили в сообщении.

Также, здание Нефтеюганской районной больницы готово на 58%. Ожидается, что с 2026 года новая поликлиника и дневной стационар уже начнут принимать пациентов.