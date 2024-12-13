В Урае перевернулся большегруз, есть пострадавшие

Вчера, 12 декабря, на трассе «Юг» в городе Урай перевернулся 18-летний водитель «МАЗ». По предварительным данным, он превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает ГАИ Югры.

«12 декабря около 14:00 на 143 км автодороги «Юг» (местная автодорога г. Урай), 18-летний водитель «МАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, вследствие чего, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадал водитель и 56-летний пассажир.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.