Аналитики назвали лидеров и аутсайдеров по зарплатам в Югре

Средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО составила 85,2 тысячи рублей, что на 22% больше по сравнению с январем 2024 года. В денежном эквиваленте это прибавка в 15,2 тысячи рублей. Для сравнения, в целом по России средняя зарплата достигла 73,4 тысячи рублей, увеличившись на 21% с начала года, рассказали аналитики hh.ru.

Среди регионов Урала по уровню средней зарплаты лидирует Ямало-Ненецкий АО с показателем 102 тысячи рублей. На втором месте находится Ханты-Мансийский АО (85,2 тысячи рублей), а замыкает тройку Тюменская область (70,6 тысячи рублей).

Кто зарабатывает больше всего?

В ХМАО наиболее высокие зарплаты в ноябре предлагались специалистам в следующих сферах:

Добыча сырья – 168,8 тыс. рублей;

Сельское хозяйство – 168,7 тыс. рублей;

Стратегия, инвестиции, консалтинг – 158,9 тыс. рублей;

Высший и средний менеджмент – 148,7 тыс. рублей;

Транспорт, логистика, перевозки – 147,7 тыс. рублей;

Строительство и недвижимость – 134,1 тыс. рублей.

Также свыше 100 тысяч рублей в среднем получают сотрудники в сферах «Производство и обслуживание», «Рабочий персонал», «Автомобильный бизнес» и «Административный персонал».

Кому платят меньше?

Ниже средней по региону заработные платы предлагают в направлениях:

Розничная торговля – 54,7 тыс. рублей;

Туризм, гостиницы, рестораны – 56,7 тыс. рублей;

Продажи и обслуживание клиентов – 62,2 тыс. рублей;

Информационные технологии – 64,5 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее ХМАО занял шестое место в рейтинге регионов РФ с самой высокой зарплатой.