Пожилого мужчину и восьмилетнего мальчика сбили на дорогах ХМАО

Накануне, 10 декабря, за один вечер в ХМАО произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы − 58-летний мужчина и восьмилетний мальчик. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Югры.

Первый инцидент произошел на улице Южной в Урае. По предварительной информации, 33-летний водитель «Renault», сбил 58-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

«В эти же сутки, на улице Просвещения в городе Сургут, 29-летний водитель «Kia», по предварительным данным, при проезде внутридворовой территории, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на восьмилетнего мальчика», − добавили в ГАИ.

В результате автоаварий пешеходы получили травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых два человек погибли, шестеро − получили травмы, в том числе несовершеннолетний.

Ранее в Сургуте столкнулись две иномарки.