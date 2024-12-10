На стройке в ХМАО после падения с высоты погибла женщина

В Пыть-Яхе во время строительных работ погибла штукатур-маляр, упав с семиметровой высоты. 44-летнего руководителя организации обвиняют в нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Обвиняемый, осуществляя фактическое руководство деятельностью организации, нарушил требования безопасности, допустив к работам штукатура-маляра, которая не прошла инструктаж, обучение по охране труда и не была ознакомлена с планом производства работ на высоте. В результате работница, находясь на строительной вышке без средств индивидуальной защиты и не используя страховочную систему, упала с семиметровой высоты. От полученных травм женщина скончалась», – передают в источнике.

Прокуратура направила уголовное дело в суд. Обвиняемому грозит ответственность по статье ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).