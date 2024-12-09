На автодороге «Сургут – Нижневартовск» задержали курьера с наркотиками

На трассе «Сургут – Нижневартовск» сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 41-летний житель Пензы. В машине обнаружили почти три килограмма синтетического наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

«Задержанный признался полицейским, что это его третья криминальная поездка. В июне текущего года в одном из мессенджеров мужчине предложили работу с хорошим заработком. Испытывая финансовые трудности, он согласился. По указанию неизвестного ему куратора первая его поездка была в Югорск, куда он привез около 600 граммов наркотиков. Далее мужчина съездил в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, куда также доставил около килограмма запрещенного вещества. Третьим пунктом назначения был Нижневартовск, но по дороге гражданина задержали полицейские. Партии наркотических средств межрегиональный курьер забирал в лесах Московской и Владимирской областей», – передают в источнике.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.