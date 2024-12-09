В 2024 году средние зарплаты в ХМАО выросли на 13 процентов

На девятом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых регионов России оказалась Югра. С начала 2024 года средние предлагаемые зарплаты в регионе выросли на 13 процентов. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили аналитики «Авито Работы».

«На девятом месте в топе высокооплачиваемых регионов России расположился Ханты-Мансийский АО, в котором средние предлагаемые зарплаты выросли на 13% в сравнении с 11 месяцами прошлого года. В среднем местные работодатели предлагают зарплату 80 496 рублей в месяц при полном рабочем дне», – указали эксперты.

На первых строчках рейтинга оказались Ямал (95 085 рублей), Московская область (92 549 рублей) и Якутия (90 308 рублей).