Руслан Кухарук запретит чиновникам отвечать отписками на обращения югорчан

Губернатор Югры Руслан Кухарук запретит чиновникам формально отвечать на обращения жителей, поданные через портал «Госуслуги». Также не рекомендуется использовать косвенные ответы на вопрос заявителя, давать ответы без конкретики или бездоказательно отрицать факт проблемы, говорится в проекте документа, размещенного на сайте правительство округа, сообщает URA.RU.

«При подготовке ответов исполнительных органов и учреждений на сообщения, направленные заявителями с использованием ПОС, рекомендуется не допускать следующие недочеты и ошибки. <...> Косвенный ответ на вопрос заявителя; отсутствие конкретики («вопрос взят на контроль», «принято в обработку» и тому подобное); отрицание факта проблемы без доказательств; формальный подход к ответу; отсутствие исчерпывающего ответа по существу сообщения», – указано в приложении.

Помимо этого, в ответе на обращения чиновникам рекомендуется не допускать сарказма, грубости и невежливого тона, нельзя будет переадресовывать граждан на другие системы обратной связи и указывать недостаточную информацию. Также, чиновникам нельзя не здороваться, хамить и скрывать информацию от заявителя.

В настоящее время законопроект находится на экспертизе. Сроки его принятия неизвестны.