ХМАО и ЯНАО оказались лидерами в рейтинге по сроку накопления первого взноса по ипотеке

На вершине рейтинга регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке оказались ХМАО и ЯНАО. Здесь семье с одним ребенком нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, отмечают в РИА Новости.

«Последнюю строчку занимает Республика Крым – жителям полуострова придется потратить более восьми лет, что собрать необходимую сумму» – добавляют в издании.

Сумма первоначального взноса в Югра составляет 1,66 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 28%.