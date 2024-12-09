СК РФ проверит ситуацию с нападением агрессивных бродячих собак в Пыть-Яхе

Жители Пыть-Яха пожаловались на агрессивных бродячих собак, которые угрожают безопасности горожан. В СМИ и социальных сетях появились сообщения о систематических нападениях животных, включая случаи с детьми.

При этом, как оказалось, в ноябре 2024 года был заключен договор на отлов агрессивных животных с благотворительной организацией, которая не имеет финансовой возможности и технического оснащения для исполнения условий контракта, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В СУ СК России по ХМАО – Югре организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о ходе и результатах начатой процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в публикации.

Проводится проверка по факту непринятия мер к организации отлова бродячих собак.

Ранее в России появились новые штрафы для владельцев домашних животных.