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​В Ханты-Мансийске прошёл финал конкурса «Педагог года Югры». Победителей огласят в Сургуте

Конкурс «Педагог года Югры» завершился в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске прошёл финал конкурса «Педагог года Югры». Победителей огласят в Сургуте
Фото t.me/ugra_official

В Ханты-Мансийске завершился финал конкурса «Педагог года Югры», который стал одним из главных событий в образовательной сфере региона. Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. Из 40 участников, представивших свои работы, в финал прошли 15 педагогов. Завершающим испытанием стал брифинг «Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество».

Конкурсанты в финале определяли порядок своих выступлений с помощью жеребьёвки. Каждому участнику отводилось до шести минут на ответы перед профессиональной комиссией, родителями, представителями СМИ и культурной общественности. Учитель начальных классов из Пыть-Яха Светлана Шилова отметила важность участия в конкурсе не ради победы, а ради нового опыта: «Я, как и многие другие педагоги, боюсь публичных выступлений. И перебороть себя, спокойно, свободно транслировать свою позицию — это тяжело. Но это тот опыт, который для учителя является бесценным».

Финалисты продемонстрировали разнообразные педагогические наработки. Учитель истории и обществознания из Сургута Элман Пирмагомедов рассказал, как применяет в своей практике новейшие технологии, включая виртуальную реальность и нейросети. «Нейросеть помогает в работе с классами с ОВЗ, в особенности со слабослышащими детьми, потому что текстовую и слуховую информацию они плохо воспринимают, но у них хорошо работает воображение. И в этом случае мы используем интерактивные технологии, в первую очередь для того, чтобы они могли самостоятельно воссоздавать образы, которые есть у нас в истории: великих полководцев, битв», — поделился он.

Учитель английского языка из поселка Юганская Обь Светлана Паршина рассказала о своём проекте «Обучение через вызов по принципу «5Н»: научность, натуралистичность, напряженность, наставничество и незавершенность. Она также поделилась опытом проведения совместного урока для учеников и их родителей, где последние временно становились учениками. «Я бы хотела поделиться личным опытом и узнать, как работают коллеги, но время интервьюирования ограничено», — отметила она.

На брифинге Светлана Шилова поделилась своей историей о разрешении конфликтов в родительском чате через проведение необычного родительского собрания. «В классе обучаются представители 8 национальностей. В каждой семье свои устои и традиции. И я наблюдала, что в родительском чате какое-то напряжение по поводу изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Я объявила, что родительское собрание будет посвящено высказыванию претензий. Явка была 100 %. И первые полчаса родители старались перекричать друг друга, доказывая свою точку зрения. Затем напряжение спало, и мы смогли обсудить ситуацию и достигнуть консенсуса. Родители внесли свои предложения, и, выражаясь юридическим языком, мы заключили гражданский договор. Теперь и предмет изучается легко, в семьях спокойствие, и дети развиваются всесторонне», — рассказала педагог.

Конкурс «Педагог года Югры» проводится уже пятый год, а в этом году было введено новое испытание — брифинг, где участники отвечали на вопросы широкой аудитории. «Здесь каждый педагог мог почувствовать себя телезвездой, дать полноценные ответы на задаваемые вопросы и представить самую важную, самую нужную информацию о своей работе», — отметила Виктория Клюсова, директор учреждения дополнительного образования Югры «Институт развития образования».

Победителей определит экспертная комиссия. По итогам финального этапа десяти участникам будет присвоено звание «Педагог года Югры», вручено удостоверение, нагрудный знак, диплом победителя и денежная премия в размере 130 тысяч рублей. Их имена объявят 20 декабря на торжественном мероприятии — «Балу педагогов Югры» в Сургутском государственном университете.

Организаторами конкурса выступают департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». Конкурс стал площадкой для обмена опытом между педагогами и возможностью продемонстрировать свои методики и подходы в обучении, направленные на развитие качественного образования в регионе.


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Сегодня в 22:15, просмотров: 53, комментариев: 0
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