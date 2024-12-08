Губернатор Югры анонсировал строительство здания для центра «Добрино»

Губернатор Югры Руслан Кухарук на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ рассказал о развитии круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино». Центр был открыт в Ханты-Мансийске Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и уже привлек более 3 тысяч участников из 89 регионов России и 9 стран мира.

«Добрино» стал победителем всероссийского конкурса Росмолодежи по созданию круглогодичных центров компетенций, направленных на развитие общественных инициатив, гражданского общества и добровольчества. Как подчеркнул губернатор, деятельность центра сосредоточена на поддержке социально ориентированных проектов и инициатив.

«Проект „Добрино“ рассчитан на то, чтобы сопровождать проекты от идеи до реализации социально ориентированных некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, инициативных, неравнодушных людей, которые нуждаются в поддержке», — отметил Руслан Кухарук.

Центр, который в настоящее время действует на базе инфраструктуры Ханты-Мансийска, планируют перевести в новое здание. «В ближайшее время регион приступит к разработке проектно-сметной документации для строительства самого центра. Это возможность быть той самой площадкой, где в круглогодичном режиме будет осуществляться подготовка кадров, реализация образовательных проектов, форумов и событийных мероприятий, включая платформу добро.рф и форум #МыВместе», — заявил губернатор.

Руслан Кухарук подчеркнул, что 2025 год станет насыщенным для центра «Добрино», включая программы и мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас центр формирует новые подходы к поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и проводит образовательные мероприятия, направленные на решение актуальных вопросов.

На площадке «Добрино» прошли значимые мероприятия: образовательная программа «Горизонты устойчивости» для НКО, форум социальных партнеров программы «Обучение служением» для образовательных организаций и НКО, а также программа «Новое поколение» для лидеров НКО стран СНГ, реализованная совместно с Россотрудничеством. Кроме того, центр стал местом проведения Всероссийского форума волонтеров культуры, форума социального призвания «Добрино» и VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцев.