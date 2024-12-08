Стропальщик из ХМАО получил тяжелую травму на производстве

В Югре 41-летний стропальщик получил множественные тяжелые производственные травмы на территории Когалымского месторождения. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по ХМАО в своих соцсетях.

«В Государственную инспекцию труда в ХМАО поступило извещение о тяжелом несчастном случае со стропальщиком ООО СП «Нефтьстрой» на территории производственной базы Когалымского лицензионного участка. Несчастный случай с 41-летним работником произошел 28 ноября 2024 года при выполнении погрузочно-разгрузочных работ», – указали в сообщении.

По предварительной информации, его зажало между колесами вагона-бытовки и трала из-за нарушения требований мер безопасности. В настоящее время Гострудинспекция расследует обстоятельства и причины несчастного случая.