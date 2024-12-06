В Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

С 8 по 10 декабря в КВЦ «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске состоится одна из крупнейших региональных выставок-ярмарок — «Товары земли Югорской». Мероприятие объединит порядка 200 предприятий Югры, представляющих свои лучшие товары и услуги.

Гости выставки смогут не только приобрести товары местных производителей по доступным ценам, но и попробовать деликатесы из мяса, рыбы, дикоросов, а также молочные продукты, выпечку и сладости. Продукция многих участников отмечена знаком качества «Сделано в Югре!». «Каждое изделие сделано с любовью и заботой о качестве, что подчеркивает высокий уровень нашей региональной продукции», — отметили организаторы.

В рамках выставки впервые пройдет конкурс пищевой продукции «Лучшие вкусы Югры». В конкурсе примут участие 20 производителей, которые поборются за призовой фонд в 1 миллион рублей. Средства будут распределены равными частями между победителями шести номинаций:

Хлебобулочные изделия

Кондитерские изделия с отделкой

Мясные и колбасные изделия

Молоко и молочные продукты

Рыба и изделия из рыбы

Дикоросы

Каждая из номинаций включает подноминации, охватывающие различные виды продукции.

Выставка объединит предприятия всех 22 муниципальных образований округа. Посетители смогут познакомиться с широким спектром товаров и услуг, которые производятся в разных частях Югры.

На мероприятии пройдут награждения: свидетельства о географическом указании получат компании «Ягоды Югры» (морошка из Таволожного) и ИП Давыдков («Сосьвинская сельдь»). Также будут вручены гранты выпускникам «Школы фермера», включая грант в 300 тысяч рублей.

Для удобства участников и гостей актуальная информация о программе выставки доступна на сайте: tzu.ugraforum.ru.