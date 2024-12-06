В Югре ужесточат миграционную политику

В Югре планируют расширить запрет на работу мигрантов в некоторых сферах. Сегодня иностранцам нельзя работать по восьми направлениям, но в следующем году этот список будет дополнен. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор региона Руслан Кухарук.

«Ограничения определяются с учетом региональных особенностей рынка труда. Сейчас иностранным гражданам запрещено работать по восьми видам экономической деятельности. Обсуждаем дополнение этого перечня. Мы должны занять консолидированную позицию», – отметил глава округа.

При этом губернатор подчеркнул, что международное сотрудничество в образовательной и профессиональной сферах продолжится. Югра по-прежнему заинтересована в привлечении иностранных студентов и специалистов высокого уровня.

Стоит отметить, что в 2024 году приток мигрантов в регион сократился на 13 процентов по сравнению с прошлым годом.