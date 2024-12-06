Губернатор Югры поздравил добровольцев с праздником

В Международный день добровольца губернатор Югры Руслан Кухарук посетил штаб Гуманитарного добровольческого корпуса (ГДК) в Ханты-Мансийске, где познакомился с деятельностью волонтеров и принял участие в благотворительной акции. Новое помещение корпуса, переданное в этом году из государственной собственности региона, стало ключевой площадкой для гуманитарной и волонтерской работы в автономном округе.

Штаб ГДК занимается сбором гуманитарной помощи, плетением маскировочных сетей, комплектованием «Коробок Добра» и «Посылок Солдату», а также обучением волонтеров, включая оказание первой помощи. В рамках ежегодной «Зимней недели добра» в штабе проводится акция «Подари чудо детям», направленная на сбор новогодних подарков для детей из льготных категорий, проживающих в зоне СВО. Руслан Кухарук поддержал инициативу, оказав помощь в приобретении подарков. Часть подарков будет направлена воспитанникам детского дома в Рубежном.

Акция «Неделя добра» проводится в Югре с 2020 года. В её рамках реализуются проекты, такие как «Студенческая неделя добра», «Семейная неделя добра», «Экологическая неделя добра», «Зимняя неделя добра» и «Неделя доброслужащего». В 2023 году участниками стали более 95 тысяч жителей региона. Присоединиться к акциям можно через сайт юграрядом.рф.

В ходе визита губернатор пообщался со студентами Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, которые работают в госпиталях в составе Гуманитарного добровольческого корпуса. Студенты рассказали, как оказывали помощь медицинскому персоналу, помогая спасать жизни.

«С учетом вашей будущей профессии, те навыки, которые вы применяете, спасая жизнь, помогая врачам – это очень важно. Я видел своими глазами, насколько серьезная, большая работа проделывается волонтерами Гуманитарного добровольческого Корпуса, которые помогают медицинскому персоналу в госпиталях. Ранее посещал наших земляков, рядом с которыми были волонтеры, они благодарили за помощь. Передаю вам их благодарность», – подчеркнул Руслан Кухарук.