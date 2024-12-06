Неосторожное вождение привело к ДТП с пострадавшим в Югре

Накануне, 5 декабря, в Нефтеюганском районе 21-летний водитель «Камаз» не уступил дорогу и столкнулся с «Chevrolet Niva». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«5 декабря около 13:35 на 4 км автодороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе, 21-летний водитель «Камаз», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с «Chevrolet Niva», под управлением 31-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии водитель «ВАЗ» получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадало четыре человека.