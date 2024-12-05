Губернатор Югры обсудил увеличение бюджетных мест в колледжах и вузах

Вопрос доступности профессионального образования стал одним из ключевых на прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука с жителями округа. Высокая конкуренция на бюджетные места в вузах и колледжах региона заставляет задуматься о необходимости увеличения числа учебных заведений и образовательных программ.

«Мы видим, насколько растет потребность. Нужно создавать условия, чтобы ребята могли поступать в наши учебные заведения. Прирост идет, количество мест увеличивается. Это посыл к системе высшего образования, информация должна быть доступна и по целевым местам. Работа ведется, и мы будем ее продолжать», — отметил Руслан Кухарук.

По поручению губернатора профильные департаменты уже начали анализ ситуации для проектирования и строительства новых учебных корпусов. Программа предполагает увеличение бюджетных мест и модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений.

В 2024 году регион выделил 7 560 бюджетных мест в колледжах и 3 995 в вузах. На системное развитие сферы направляются значительные средства. Уже в этом году Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж получил новый корпус на 450 мест, а в 2025 году завершится строительство второй очереди Югорского политехнического колледжа.

Кроме того, внимание уделяется созданию современных кампусов. В феврале этого года открылся филиал Пермского политехнического университета в Ханты-Мансийске с общежитиями на 380 мест. В 2025 году будет сдано общежитие на 100 мест для студентов Когалымского политехнического колледжа.

В Югре также работают два образовательно-производственных кластера Федерального проекта «Профессионалитет». К 2025 году появится кластер среднего профессионального образования в области педагогики на базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.