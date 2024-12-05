Губернатор ХМАО поручил решить проблему посадки на водные суда в Игриме

Жители поселка Игрим в Березовском районе обратились к губернатору Югры Руслану Кухаруку с просьбой обустроить место для посадки на водные суда. Из-за спада уровня воды в реке теплоходы не могут подойти к берегу, и пассажирам приходится преодолевать серьезные трудности, чтобы попасть на борт.

Глава региона дал поручение департаменту транспорта проанализировать ситуацию и разработать решение до начала следующей навигации.

«К началу следующей навигации проблему необходимо проанализировать и решить. Летом лично проверю, как выполнены поручения», — подчеркнул Руслан Кухарук.