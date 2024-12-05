На прямой линии с губернатором ХМАО обсудили вопрос строительства моста через Обь

В ходе прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука обсуждался один из ключевых инфраструктурных проектов региона – строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе. Этот вопрос, по словам главы региона, активно поднимается жителями и уже включен в повестку профильных ведомств.

«На встречах с жителями тоже обсуждали вопрос транспортного сообщения внутри региона. Большое количество обращений и в рамках прямой линии связано с необходимостью проектирования мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе. Он свяжет несколько стратегически важных регионов — Югру, Свердловскую область, Пермский край, Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это перспективное направление. Вопрос, несомненно, будем реализовывать, это финансовоемкий и масштабный проект, в бюджете заложены средства. Наличие проектной документации позволит обеспечить финансирование и привлечь частных инвесторов», — отметил глава региона.

Проектирование моста запланировано на 2025-2026 годы, соответствующие средства уже заложены в окружной бюджет.