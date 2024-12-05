Жилой микрорайон в Урае остался без отопления из-за ремонта на сетях теплоснабжения

В Урае 22 многоквартирных дома и два детских сада остались без отопления из-за ремонта на сетях теплоснабжения. Об этом сообщила мэрия города в своих соцсетях.

«На сетях теплоснабжения проводятся планово-профилактические ремонтные работы. В микрорайоне №3 под отключение попали дома: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 58, 59, а также социально-значимые объекты: ДС №21 «Лукоморье»; ДС №21 «Рябинушка», ‒ указали в сообщении.

Администрация Урая порекомендовала жителям домов, попавших под отключение, беречь тепло, воздержаться от проветривания помещений, а также не перегружать электрическую сеть обогревателями, чтобы не допустить пожара.