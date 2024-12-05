Пьяная ссора в Нягани закончилась убийством

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Нягани – ее обвиняют в убийстве сожителя. Об этом сообщили в СК России по ХМАО.

«По версии следствия, в ночь на 2 декабря 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем нанесла мужчине два удара ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – передают в источнике.

Суд заключил обвиняемую под стражу. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений тому же мужчине.