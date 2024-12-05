Суд оценил «пьяные танцы» жителя ХМАО в 1 000 рублей

В Междуреченском жителя поселка оштрафовали за неподобающее поведение в магазине. Инцидент произошел 17 сентября в 19:09 в «Монетке» на улице Сибирской. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко ругался, размахивал руками и приставал к окружающим. При этом замечания он игнорировал и продолжал нарушать общественный порядок.

На суде нарушитель признал вину и объяснил, что просто «танцевал под музыку». Однако такое поведение, даже с учетом раскаяния, было расценено судом как мелкое хулиганство.

При назначении наказания учли обстоятельства происшествия и личность правонарушителя. В итоге мужчине назначили штраф в размере 1 000 рублей.

Судебное постановление уже вступило в законную силу.