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​Новый корпус Югорского политехнического колледжа будет открыт к началу сентября 2025 года

В Югорске идет строительство второго корпуса политехнического колледжа

​Новый корпус Югорского политехнического колледжа будет открыт к началу сентября 2025 года
Фото admhmao.ru

В рамках рабочей поездки в Югорск губернатор Югры Руслан Кухарук проверил ход реконструкции здания Югорского политехнического колледжа и завершение работ на универсальной спортивной площадке возле лицея имени Г.Ф. Атякшева.

Реконструкция колледжа является вторым этапом модернизации образовательного учреждения. Первый этап завершился в 2022 году, когда на месте старого деревянного здания был построен современный корпус площадью 6 000 квадратных метров. Новый двухэтажный корпус, строительство которого сейчас продолжается, дополнит существующую инфраструктуру.

В настоящее время завершены работы по демонтажу старого здания, выносу инженерных сетей, устройству фундамента и сборно-монолитного каркаса. Также выполнена кладка перегородок и ведутся работы по обустройству вентиляционных шахт и скатной крыши.

По завершении строительства корпус площадью более 2 000 квадратных метров будет включать современные кабинеты, лаборатории, просторные учительские, спортивный зал с раздевалками и душевыми, кабинет врача и процедурную. Расширение позволит увеличить количество обучающихся с 700 до 1 200 человек.

«К новому учебному году, как мы и договаривались, объект будет полностью оснащен и сдан», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Также губернатор осмотрел спортивную площадку на улице Ленина возле лицея имени Г.Ф. Атякшева. Объект был введен в эксплуатацию в прошлом году, а в текущем завершилось его дооборудование. В рамках работ были устроены тротуар, сети канализации и электроснабжения, освещение, а также установлены модули с помещениями для переодевания.

«Открытие планируется на 8 декабря. На корте предусмотрено освещение, видеонаблюдение, музыкальное сопровождение. Рядом, в модульном помещении, будет открыт прокат спортивного инвентаря. Летом здесь будем играть в футбол, волейбол — резиновое покрытие позволяет. Будем эксплуатировать объект круглый год», — рассказал главный инженер МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» Андрей Соболев.


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Сегодня в 19:30, просмотров: 132, комментариев: 0
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