Рост бешенства в Югре выявляют на всей территории округа

В Югре зафиксировали рост случаев бешенства, в этом году число заражений превышает показатели предыдущих двух лет. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» ссылаясь на Ветслужбу Югры.

«Очаги выявляют среди диких животных. География заболевания – вся территория округа, больных зверей обнаруживают в разных муниципалитетах», – передают в источнике.

Несмотря на рост, ситуация находится под контролем. Ветслужба проводит профилактические меры: в лесах раскладывают корм с вакциной, а жителей приграничных с тайгой поселений призывают вакцинировать домашних животных.