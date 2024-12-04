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​Руслан Кухарук проинспектировал исполнение своих решений в Югорске

Губернатор Югры провел рабочий визит в Югорск

​Руслан Кухарук проинспектировал исполнение своих решений в Югорске
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках рабочей поездки в Югорск оценил реализацию решений, принятых в ходе предыдущего визита, и посетил ключевые социальные и инфраструктурные объекты.

Одним из важных пунктов программы стал визит в среднюю школу №2, где завершается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование». «После новогодних каникул учащиеся смогут приступить к занятиям в обновленных классах. Строительная готовность объекта составляет более 90%. Как и договаривались ранее, приняли отдельную программу, которая позволит выполнить благоустройство спортивной площадки на территории школы для всех жителей города. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете автономного округа», — сообщил Руслан Кухарук.

Губернатор также посетил стройплощадку нового корпуса Югорского политехнического колледжа. По словам подрядчика, работы будут завершены летом 2025 года. «При утверждении регионального бюджета на трехлетний период учитывали корректировку проектной документации. Это решение позволит в опережающие сроки заняться внутренней отделкой здания и закупкой необходимого оборудования, не теряя времени в зимний период. Студенты и преподаватели начнут учебный год 2025/26 в новом корпусе колледжа», — отметил глава региона.

В рамках программы переселения из аварийного жилья губернатор посетил один из новых многоквартирных домов, где для переселенцев уже приобретены 40 квартир. «Югорск – один из муниципалитетов, который вошел в эту программу уже в этом году. Поздравил новоселов с переездом и пожелал счастливой встречи Нового года в новых квартирах», — рассказал Руслан Кухарук.

По традиции маршрут рабочей поездки был скорректирован с учетом приглашений от местных жителей. Губернатор встретился с жителями многоквартирных домов по улицам Мичурина и Лопатина. На встрече обсуждались вопросы качества строительства. «С застройщиком, управляющей компанией и администрацией города договорились о выполнении мероприятий по устранению строительных недостатков», — подчеркнул глава региона.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 86, комментариев: 0
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