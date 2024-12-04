На трассе ХМАО пострадали два человека

Накануне, 3 декабря, на автодороге «Юг» в Урае 51-летний водитель Skoda не справился с управлением и наехал на стоящее транспортное средство Man. В результате ДТП пострадали виновник автоаварии и его 62-летний пассажир.

«Около 02:50 на 142 км 100 м автодороги «Юг» города Урай, 51-летний водитель «Skoda», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не учел безопасную скорость движения, дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство «Ман», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

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