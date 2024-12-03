В сеть придорожных отелей в УрФО войдут Сургут, Ханты-Мансийск и Югорск

Девелоперская компания «Атомстройкомплекс» планирует создать сеть придорожных отелей в Уральском федеральном округе. Они расположатся на кольцевом автомобильном маршруте, соединяющем Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Ивдель, Серов и Нижний Тагил. Об этом сообщает РБК.

Будущие отели будут одно- и двухэтажными с 40 номерами категории «стандарт». Рядом с ними расположат кафе и заправки. Располагаться гостиницы будут на расстоянии 300–500 км друг от друга, что обеспечит удобный отдых для автотуристов.

Девелопер возьмет на себя все этапы – от разработки концепции и оформления документации до строительства и дальнейшей эксплуатации объектов. Однако реализовывать проект будет на привлеченные деньги.

До конца 2024 года компания планирует завершить доработку концепции сети и уточнить требования к земельным участкам. Власти ХМАО, а также Свердловской и Тюменской областей, параллельно работают над концепцией этого автомобильного туристического маршрута, чтобы согласовать ключевые аспекты проекта к весне 2025 года.

По прогнозам экспертов, объем автомобильного туризма в России к 2030 году может удвоиться, достигнув 50 миллионов поездок в год.