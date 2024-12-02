В ХМАО замдиректора «Монетки» проиграл в казино похищенные из магазина деньги

В ХМАО заместитель директора сетевого магазина «Монетка» украл 53 тысячи рублей из кассы и потратил их на онлайн-казино. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

«Судом установлено, что в январе 2024 года, подсудимый, работая заместителем директора магазина «Монетка» и являясь материально-ответственным лицом, после проведения снятия кассы, похитил из кассы магазина вверенные ему денежные средства, на общую сумму 53 тысячи рублей. Недостача была выявлена в феврале 2024 года в ходе инвентаризации. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению», – передают в источнике.

На следствии мужчина пояснил, что ему срочно понадобились деньги для помощи матери, и он решил удвоить сумму, играя в интернете. Однако, ему не повезло – все деньги были проиграны.

Подсудимому назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Он также обязан возместить магазину ущерб в течение четырех месяцев после вступления приговора в силу.