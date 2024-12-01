В ХМАО открыли первый зимний автомобильный путь

В ХМАО открыли движение по первому зимнему автомобильному пути. Его протяженность составляет 19,6 километров, сообщили в окружном управлении автодорог.

«Управление автодорог Югры информирует о начале движения по зимнему автомобильному пути от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск – пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Специалистами была проведена подготовка дороги, установлены все необходимые дорожные знаки», – передают в источнике.

Югорчан предупредили, что проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн.