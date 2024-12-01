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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    1014 0
  • В Югре открыли движение по первому автозимнику

    В Югре открыли движение по первому автозимнику

    Сегодня в 16:40
    89 0
  • Сургутская спортсменка взяла золото на Всероссийских соревнованиях по плаванию

    Сургутская спортсменка взяла золото на Всероссийских соревнованиях по плаванию

    Сегодня в 16:03
    127 0 
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    30 ноября в 16:25
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В Югре открыли движение по первому автозимнику

В ХМАО открыли первый зимний автомобильный путь

В Югре открыли движение по первому автозимнику
Фото: Управление автодорог Югры

В ХМАО открыли движение по первому зимнему автомобильному пути. Его протяженность составляет 19,6 километров, сообщили в окружном управлении автодорог.

«Управление автодорог Югры информирует о начале движения по зимнему автомобильному пути от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск – пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Специалистами была проведена подготовка дороги, установлены все необходимые дорожные знаки», – передают в источнике.

Югорчан предупредили, что проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 91, комментариев: 0
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