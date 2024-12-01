Пьяный полицейский угнал машину в Лангепасе

Вечером 27 ноября жительница Лангепаса обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Женщина рассказала, что оставила машину заведенной у магазина всего на несколько минут, а когда вернулась, ее уже не было. Об этом сообщают в телеграм-канале «Полиция Югры».

«На место выехала следственно-оперативная группа. Автомобиль был обнаружен в сугробе в нескольких сотнях метров от места, внутри находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России «Ханты-Мансийский». В Лангепас он приехал навестить родственников», – передают в источнике.

В случае подтверждения вины мужчина будет уволен из полиции и понесет ответственность в соответствии с законом.