В Сургуте прошел VI региональный форум «Финансовая грамотность для всех»

В Сургутском государственном университете прошел VI Региональный форум «Финансовая грамотность для всех». Мероприятие проводится при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Регионального ресурсного центра повышения уровня финансовой грамотности населения Югры (РРЦ ФГ). Среди участников форума – представители ведущих российских образовательных и финансовых институтов, включая Банк России, НИФИ Минфина России, Ассоциацию развития финансовой грамотности, НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и Финансовый университет при правительстве РФ.

Форум проходит в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Главной целью мероприятия стало развитие финансового просвещения, выработка новых подходов и укрепление сотрудничества между представителями власти, финансового сектора, научных и образовательных учреждений.

Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок подчеркнул значимость форума для достижения стратегических задач в сфере финансовой грамотности: «Главной задачей Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года Российской Федерации является развитие государственной политики в этой сфере: от финансовой грамотности как набора знаний и компетенций граждан – к формированию финансовой культуры, включающей совокупность ценностей и установок, влияющих на финансовое поведение человека. Мы уверены, что вместе сможем выстроить эффективную работу, которая позволит достичь цели и задач государственной политики по повышению финансовой грамотности».

Программа форума включает стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы, игры, тренинги и другие мероприятия, направленные на обмен опытом, развитие профессиональных компетенций и обсуждение актуальных вопросов финансового просвещения. Также предусмотрены выставочные экспозиции лучших региональных практик, квесты и розыгрыши призов от организаторов.

На стратегической сессии с участием представителей муниципалитетов обсуждалось проектирование дорожных карт мероприятий по финансовой грамотности на 2025 год. Руководитель РРЦ ФГ Анна Корепанова отметила: «Стратсессия направлена на проектирование муниципальных дорожных карт мероприятий по финграмотности на 2025 год с опорой на региональную программу, утвержденную правительством Югры».

Участники форума делились своими наработками и успехами. Елена Черемных, и. о. начальника отдела анализа и нормативного обеспечения бюджетного процесса администрации Сургутского района, рассказала о достижениях района в области финансовой грамотности: «Три года подряд наша команда занимала второе место Всероссийского конкурса по представлению бюджета для граждан, а в этом году стали первыми. Мы анализируем лучшие практики других муниципалитетов и транслируем свой опыт».

Педагог-библиотекарь из Лангепаса Наталия Костюченко поделилась опытом участия в мероприятиях по финансовой грамотности: «Мы организуем онлайн-уроки, вебинары, викторины, конкурсы эссе. В нашей делегации есть сотрудники детского сада, которые стали победителями конкурса "Росмолодежь.Гранты"».

Заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Лебедев отметил богатый опыт региона в развитии финансовой грамотности: «Стратегия развития финансовой грамотности является ключевой и пронизывает основные бизнес-процессы. У вашего региона богатый опыт! Нельзя недооценивать роль муниципальных образований».

Форум стал важной площадкой для обмена опытом, обсуждения современных трендов и создания новых проектов, способствующих развитию финансовой грамотности в Югре. Итоговые предложения и инициативы будут отражены в резолюции форума, направленной на повышение уровня финансовой осведомленности населения и укрепление финансовой культуры.