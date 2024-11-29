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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    694 0
  • ​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана

    ​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана

    Сегодня в 22:56
    43 0
  • ​Журналисты и медиа-эксперты собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить профессиональные проблемы

    ​Журналисты и медиа-эксперты собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить профессиональные проблемы

    Сегодня в 22:16
    110 0 
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​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана

В Югре прошла Х полевая музейная биеннале

​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана
Фото t.me/ugra_official

В Ханты-Мансийске состоялась X Югорская полевая музейная биеннале, собравшая более 150 ученых и экспертов из 15 регионов России и Казахстана, представляющих 27 городов. Мероприятие, приуроченное к 20-летнему юбилею биеннале, подтвердило свою значимость как площадка для обмена опытом, укрепления музейных связей и популяризации культурного и природного наследия.

«Это знаковое событие уже 20 лет способствует развитию сотрудничества между музеями России и укреплению научных связей. Биеннале соберет более 150 участников, представляющих ведущие музейные и научные центры страны, региональные и муниципальные музеи Югры, центры ремесел, культурно-туристические центры, некоммерческие организации», – сообщает инициатор и организатор события – Музей Природы и Человека.

Исполняющий обязанности директора национального музея Казахстана Берик Абдыгалиулы направил участникам поздравительный адрес, подчеркнув важность международного сотрудничества в культурной и научной сферах. «30 лет назад между Казахстаном и Россией подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, науки и образования. Это соглашение стало основой для многолетнего партнерства, которое продолжает развиваться и сейчас. Одним из ярких примеров сотрудничества является реализация международного проекта «Иртыш индустриальный», который получил поддержку от губернатора Югры, что подчеркивает важность и значимость данной инициативы. Хочу выразить благодарность всем организаторам этого масштабного проекта. Ваша работа не только способствует развитию музеев, но и помогает укреплять культурные связи между нашими народами».

Центральной темой биеннале стало подведение итогов полевых исследований сезона и их популяризация в музейной среде. Программа мероприятия включала круглые столы, мастер-классы, научно-методические семинары, презентации выставочных проектов, печатных изданий и документальных фильмов. Особенным событием стал фестиваль визуальной антропологии, где было представлено авторское кино.

Директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова отметила, что биеннале остается уникальной площадкой для обмена наработками, собранными в полевые сезоны. «За плечами 20 лет истории научного форума. И каждый раз говорим – это единственная площадка для обмена наработками, которые были собраны в полевые сезоны музеями совершенно разной направленности. Это форум, который дает импульс для развития музеев Югры и других регионов. Выходя на уровень междисциплинарного взаимодействия, в своем профессионализме растут не только музейные институции, но и партнеры из сферы архивного и библиотечного дела, академические институции, вузы, которые принимают участие в нашей биеннале».

Среди ключевых вопросов обсуждения — инновационные подходы к работе с музейными коллекциями, развитие современных интерактивных форматов и роль полевых исследований в сохранении культурного и природного наследия. Участники также акцентировали внимание на повышении квалификации специалистов через знакомство с новейшими научными и прикладными разработками.

Более 100 участников из 26 регионов России и зарубежья презентовали результаты своих исследований, включая проекты в области археологии, этнографии, фольклора и природных наук. В рамках Всероссийской научно-практической конференции обсуждались роль полевых исследований в сохранении культурного наследия и инновационные методы работы с музейными коллекциями.

Ярким завершением форума стали практикумы, где участники создали уникальные объекты своими руками, а также фестиваль визуальной антропологии с авторским кино. Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия способствуют укреплению профессиональных связей, обмену опытом и популяризации научных знаний.


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Сегодня в 22:56, просмотров: 44, комментариев: 0
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