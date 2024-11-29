Мэр Когалыма решил уйти в отставку досрочно

Глава Когалыма Николай Пальчиков досрочно уходит в отставку из-за смены места жительства. Он занимал свой пост с 2013 года. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Поблагодарил Николая Николаевича за профессионализм и существенный вклад в развитие Когалыма. Под его руководством город достиг значительных результатов в развитии городской среды, улучшении инфраструктуры и реализации социальных программ», − говорится в сообщении.

По словам главы региона, курс на развитие муниципалитета останется неизменным: утвержден масштабный план, включающий ряд проектов. Среди них − парки, скверы, велосипедные маршруты. В следующем году планируется приступить к реализации новых объектов капитального строительства.