Губернатор Югры анонсировал прямую линию с жителями региона

В следующий четверг, 5 декабря в 16:00, губернатор Югры Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей региона на прямой линии. Трансляция будет идти на странице главы в соцсетях, а также в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24. Югория».

«Это будет наша первая встреча в таком формате. Пишите ваши вопросы, обращения, пожелания, какие темы обязательно должны прозвучать. Специалисты окружных департаментов и органов местного самоуправления приступят к работе с ними до начала эфира», − подчеркнул Кухарук.

Сообщения и вопросы на прямую линию вы можете направить удобным для вас способом: