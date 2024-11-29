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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    555 0
  • ​Молодая югорчанка получила травмы на пешеходном переходе

    ​Молодая югорчанка получила травмы на пешеходном переходе

    Сегодня в 09:56
    127 0
  • ​Тюменская область развивает систему креативных индустрий

    ​Тюменская область развивает систему креативных индустрий

    28 ноября в 23:13
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​Акцент на социальные проекты: в Югре утвердили бюджет на 2025-2027 годы

В Югре приняли трехлетний бюджет

​Акцент на социальные проекты: в Югре утвердили бюджет на 2025-2027 годы
Фото: Руслан Кухарук

Депутаты окружной Думы приняли бюджет Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Документ ориентирован на запросы и инициативы жителей региона, которые поступали на выездных рабочих совещаниях, а также транслировались через депутатов. Существенная часть финансирования будет направлена на поддержку муниципальных проектов, сообщил в соцсетях губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Бюджет остается социально ориентированным – 68% средств предусмотрено на развитие человеческого капитала, поддержку семей с детьми, помощь участникам СВО и их близким. Особое внимание уделено реализации национальных проектов, среди которых «Инфраструктура для жизни» с финансированием в размере 88,1 млрд рублей и проект «Семья», на который выделено 85,5 млрд рублей.

Бюджет также ориентирован на развитие региона. В ближайшие три года в Югре запланировано строительство и реконструкция 109 объектов, из которых 84 – в социальной сфере. В том числе предусмотрены 46 объектов образования, 19 – здравоохранения, 5 – культуры, 14 – физической культуры и спорта. Кроме того, будет построено 23 объекта жилищно-коммунального комплекса, а также учреждения пожарной и экологической безопасности.

На дорожное строительство и ремонт выделено 100,9 млрд рублей. В 2025 году планируется отремонтировать 180 км дорог, построить и реконструировать 73 км дорожного покрытия. До 2028 года в регионе будет благоустроено 205 общественных территорий, утверждает глава.

Особое внимание уделено жилищным вопросам. На новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья заложено 31 млрд рублей. Эта мера призвана улучшить условия проживания тысяч югорчан.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 32, комментариев: 0
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