Опухоли пациентки из Югры весили около 17-18 килограммов

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансйиска успешно провели операцию по удалению двух опухолей яичников, которые в совокупности весили около 17-18 килограммов. Они достигали 40 сантиметров в диаметре и практически полностью заполнили брюшную полость женщины и сдавливали соседние органы. Между тем, пациентка не посещала гинеколога около четырех лет и думала, что просто поправилась, сообщили в телеграм-канале «Здравоохранение Югры».

«48-летняя пациентка обратилась к врачу по месту жительства с жалобами на боли внизу живота. При обследовании были выявлены опухоли обоих яичников до 40 см в диаметре», – рассказал врач-онколог отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Михаил Виколов.

Врачи классифицировали опухоли как пограничные – с низким потенциалом злокачественности. Такие новообразования требуют хирургического вмешательства и дальнейшего наблюдения. Операция прошла успешно, и уже в послеоперационный период пациентка отметила, что ей стало легче дышать и передвигаться. Теперь она находится под постоянным наблюдением врача-онколога.

Как отмечают специалисты, крупные опухоли у пациенток нередко обнаруживаются именно на поздних стадиях, когда появляются явные симптомы: боли, увеличение живота, одышка. Всем женщинам рекомендуют посещать врача-гинеколога и терапевта хотя бы раз в год.