В ХМАО мать двоих детей убила сожителя, защищая себя от удушения

В ХМАО мать двоих детей приговорили к году лишения свободы за убийство сожителя, которое она совершила, пытаясь спасти свою жизнь. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на картотеку дел Югорского районного суда.

Инцидент произошел в момент, когда сожитель в порыве ревности начал душить женщину.

«[Осужденная] превышая пределы необходимой обороны, нанесла имевшимся при себе ножом [пострадавшему] один удар в область грудной клетки, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки», – передают в источнике.

Мужчина скончался на месте происшествия. Дети югорчанки теперь находятся под опекой ее бывшей свекрови.